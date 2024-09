Zomermercato ging er hard aan toe bij Genk, De Condé doet verhaal: "Dan hadden we een probleem gehad met Bilal"

Verantwoordelijk zijn voor de transfers bij een topclub, 't is soms een hondenjob. Zeker als de spelers aan je oren komen zagen om hun uitgaande transfer in orde te maken en je zelf nog bezig bent het onderste uit de kan te halen.

Voor Dimitri De Condé werd de zomermercato wel iets rustiger toen duidelijk werd dat Chelsea zowaar 20 miljoen op tafel wou leggen voor doelman Mike Penders. "Het maakt dat we nu in een positie zitten waarin we de wintermercato kunnen ingaan zónder druk", zegt hij in HLN.

"Door de verkoop van Penders, El Khannouss en Fadera kunnen we deze kern bijeenhouden tot volgende zomer. Dat zorgt voor comfort. Ik móet straks niemand laten gaan."

De transfer van El Khannouss bracht wel wat meer stress met zich mee. De spelverdeler weigerde op een bepaald moment zelfs te trainen. Het was goed dat Bilal kon vertrekken, want als Leicester niet het bedrag op tafel had gelegd dat wij bereid waren te aanvaarden, dan hadden we een probleem met Bilal gehad."

De Condé kon het allemaal wel relativeren en haalt de schouders op als men zegt dat het hard gespeeld werd. "Eigenlijk niet. Ik wist dat dit ging gebeuren. Vier dagen voor het einde van de mercato heb ik tegen mijn vriendin gezegd: 'Kom, we gaan naar Oostende.'"

"Omdat mijn ervaring me geleerd heeft dat bepaalde spelers anders toch in mijn bureau staan om te zeggen dat ze weg willen. Diezelfde avond kreeg ik al meteen een bericht van Bilal: 'We moeten morgen praten.' Terwijl dat geen nut had. Het ging tussen Leicester en Genk. Ik kan op zo'n moment niet aan de spelers geven wat zij willen."