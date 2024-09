Felice Mazzu uit zijn ongenoegen over de arbitrage: "Ik begrijp het gewoon niet"

STVV heeft tegen Cercle Brugge op de valreep nog een punt uit de brand gesleept. Al kon de ploeg van Felice Mazzu al eerder op gelijke hoogte gekomen zijn.

In de eerste helft kwam STVV op achterstand tegen Cercle Brugge na een goal van Kévin Denkey. De Kanaries kwamen er moeilijk uit en ook kansen creëren was bijzonder moeilijk. Tussen de palen trappen lukte maar niet.

"We maken het onszelf moeilijk", zei coach Felice Mazzu achteraf. "We waren veruit de betere ploeg in de tweede helft en ons idee was dan ook om zo snel mogelijk verticaal te spelen. Dat ging steeds beter."

In de 89ste minuut was het dan ook prijs voor STVV. Brahimi zag Ferrari in de ruimte in de zestien en speelde zijn ploegmaat perfect aan. Hij knalde de bal onder Warleson binnen, waardoor STVV nog een punt pakte.

Mazzu over afgekeurde goal Zahiroleslam

Al had de ploeg van Felice Mazzu ook al in het begin van de tweede helft gescoord, maar de goal van Zahiroleslam werd afgekeurd voor een fout op doelman Warleson. Iets wat Felice Mazzu niet begreep.

"Volgens mij wordt de keeper niet foutief geraakt en dan mag je dat doelpunt ook nooit afkeuren. Ik begrijp niet dat de VAR niet tussenkwam. Desondanks zijn we blijven strijden en pakken we nog een punt."