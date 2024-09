Guillaume Gillet spreekt klare taal: "Zij horen zeker bij de titelfavorieten"

Het KRC Genk heeft zaterdag gewonnen van KV Mechelen (2-1). De Limburgers staan bovenaan in de Pro League en zijn volgens Guillaume Gillet een serieuze titelkandidaat.

KRC Genk begon op geweldige wijze aan het nieuwe seizoen. Na 9 speeldagen zijn de Limburgers momenteel leider in de Jupiler Pro League met 22 punten na 9 wedstrijden.

In het programma "Complètement Foot" van RTBF, heeft Guillaume Gillet de loftrompet bovengehaald voor de coach van Genk, Thorsten Fink.

"Genk heeft bij de buurman de ideale opvolger gehaald. Wouter Vrancken had tot dan toe goed werk geleverd, en nu heeft Thorsten Fink duidelijke ideeën. Hij pleit voor aanvallend voetbal, zoals vaak bij Genk."

"Je voelt duidelijk wat de coach wil implementeren. Genk wil graag aanvallend spelen, wat ik graag zie. Al jarenlang heeft de club een consistente aanpak, ongeacht de trainers (...) En Fink brengt een Duitse discipline die Genk in staat stelt om een goede synergie te creëren en de juiste richting op te gaan."

Gillet ziet KRC Genk als een serieuze titelkandidaat in de Jupiler Pro League. "Ze verdienen hun eerste plaats. Zaterdagavond had Genk een moeilijke wedstrijd, maar als je ziet met hoeveel kracht ze zich inspannen om te winnen van KV Mechelen, zijn dat signalen die aantonen dat Genk zeker een van de favorieten zal zijn in titelrace."