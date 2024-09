KRC Genk titelfavoriet? "Nog wachten op één heel belangrijk moment"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk staat momenteel op kop van de rangschikking. De Limburgers wonnen hun zeven laatste wedstrijden.

In het klassement van de Jupiler Pro League telt KRC Genk 6 punten meer dan Antwerp en Gent. De voorsprong op Club Brugge en Anderlecht bedraagt al 8 punten.

Al weet iedereen ook wat dat slechts betekent op het einde van de rit, door het systeem van de halvering van de punten bij de start van de play-offs. In Complètement Foot op de RTBF twijfel Pieter-Jan Calcoen, journalist bij Het Nieuwsblad, over waar Thorsten Fink dit team kan brengen.

“In tegenstelling tot Brugge en Anderlecht kan de bank van Genk het verschil maken”, klinkt het. Maar er is nog veel meer. Niet in Europa spelen is zeker een nadeel, maar dit seizoen kan het Genk helpen om het ver te schoppen. Samen met Brugge zullen ze de grote favorieten zijn voor de titel.”

Al is niet iedereen aan de tafel daar heilig van overtuigd. Zo kijkt Christine Schréder, aan de slag bij VOO Sports en de RTBF, naar wat er in het verleden al gebeurde. Volgens haar moet eerst de wintermercato afgewacht worden. Als Genk daar goed uitkomt zijn ze titelkandidaat.

“Spelers kunnen altijd vertrekken, ook al heeft Genk dit seizoen veel nieuwe spelers die de club niet zo snel zouden moeten verlaten. In januari 2023 zorgde het vertrek van de Nigeriaanse spits Paul Onuachu echter wel voor de ondergang van de ploeg.”