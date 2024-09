Leko is wel om heel bijzondere reden boos: "Dat gebeurt er als mijn spelers constant te horen krijgen dat ze meer moeten aanvallen"

Standard bevindt zich momenteel in een moeilijke fase met lastige wedstrijden tegen Anderlecht en Charleroi in het vooruitzicht. Hoewel ze bekendstonden om hun solide defensie en resultaatvoetbal, laat de balans tussen aanvallend en verdedigend spel te wensen over.

Na vier clean sheets op rij in eigen huis, incasseerde Standard tegen Westerlo binnen vijf minuten een tegendoelpunt. "We hebben een sterke defensieve organisatie opgebouwd, maar nu wordt er verwacht dat het mooier moet", zei coach Ivan Leko. Leko benadrukte de kritiek op het defensieve spel van zijn team. “Er is geen enkele coach die geen clean sheets wil. We slaagden erin die organisatie op punt te zetten en dan is de kritiek: ‘Het moet allemaal mooier’. Dat hoort erbij, maar dat vergt tijd", aldus de trainer. De komst van spitsen Zeqiri en Eckert Ayensa gaf hoop op meer offensieve impulsen, maar het duo kon tegen Westerlo weinig forceren. Leko gaf toe: "We creëerden niet veel open kansen, maar wel veel mogelijkheden tot kansen." Het ontbrak aan creativiteit rond de zestien om het verschil te maken, ondanks enkele gevaarlijke stilstaande fases van Bulat. Na de gelijkmaker via een strafschop, moest Standard meteen opnieuw achtervolgen na een tweede tegendoelpunt. Leko reageerde gefrustreerd: "Dat gebeurt als spelers constant horen dat ze meer moeten aanvallen." "We hebben op dit moment geen ploeg die kan winnen als het twee of drie goals incasseert." De coach benadrukte dat het tijd kost om aanvallende ideeën te integreren: "Ik ben blij met de nieuwe jongens, maar nu heb ik eigenlijk een voorbereiding van vier weken nodig."





