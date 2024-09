Marc Degryse vertelt wat Anderlecht zou moeten doen met David Hubert: "Ik blijf het herhalen"

David Hubert heeft een heel goeie indruk nagelaten na zijn eerste matchen als hoofdcoach. De interimmer - daar gaan we toch nog altijd vanuit - maakt de juiste keuzes en geeft een duidelijke uitleg. Ook Marc Degryse is onder de indruk.

Twee gelijke spelen in de competitie en een overwinning in Europa, dat is het bilan van Hubert tot nu toe. Toch pleit Degryse ervoor dat Anderlecht zo snel mogelijk werk maakt van een nieuwe trainer en daar heeft hij één belangrijke kandidaat voor.

Al zou hij ook Hubert een belangrijke rol blijven geven. "Ik blijf herhalen dat Van Bommel de beste optie is. Tegelijkertijd kan David Hubert mij wel bekoren met de manier waarop hij Anderlecht vertegenwoordigde de voorbije tien dagen", aldus Degryse in HLN.

Op Dender had Hubert de zege bijna nog binnengehaald met zijn tactische aanpassingen in het laatste halfuur. "Zijn keuzes zouden ook die van mij geweest zijn: Vázquez brengen, maar Dolberg laten staan, bijvoorbeeld."

En Hubert is ook buiten het veld een verademing, want hij verbloemt de zaken niet. "Ook op zijn persconferenties doet Hubert het goed. Hij zegt waarop het staat, en toont geen signalen van stress of onzekerheid."

"Hubert toont dat hij een goede assistent zou zijn van de nieuwe hoofdcoach. Hij kent de club, nu ook de groep, en intussen kan Anderlecht Hubert verder klaarstomen om in de toekomst eerste trainer te zijn."