Peter Vandenbempt begrijpt er niets van: "Wat als ik had aangekondigd dat ik zondag de Heizel in brand ging steken?"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na de stopgezette Antwerpse derby tussen Antwerp en Beerschot was er veel te doen over het wangedrag van de Beerschot-fans. Analist Peter Vandenbempt uitte felle kritiek op de organisatie rondom deze risicowedstrijd.

"Enkel in het voetbal is het mogelijk dat je vooraf een misdrijf aankondigt en dat de bevoegde instanties je toch ongehinderd laten gaan om het uit te voeren," stelde hij, verwijzend naar het geweld dat vooraf aangekondigd was.

Vandenbempt illustreerde zijn punt door een vergelijking te maken met een fictief scenario: "Als ik donderdag had aangekondigd dat ik zondag de Heizel in brand zou steken als de paus mij niet beviel, zou ik zondag rustig op mijn plek hebben gezeten met een bivakmuts? Ik denk het niet."

Hij benadrukte dat in andere sectoren dergelijke gedragingen nooit zouden worden getolereerd, maar dat in het voetbal dit helaas nog mogelijk is. Hoewel Vandenbempt begrip toonde voor de mensen ter plaatse, legde hij de verantwoordelijkheid bij de overheid.

"De mensen ter plaatse kunnen dat niet voorkomen, omdat ze de middelen en bevoegdheden niet hebben", aldus de analist. Hij klaagde de onwil van de overheid aan om de juiste maatregelen te nemen om ordehandhavers beter te ondersteunen en te voorkomen dat mensen met een stadionverbod toch toegang krijgen.

De oplossing, volgens Vandenbempt, is simpel en zou snel kunnen worden uitgevoerd: "Vijf minuten politieke moed en dat kan opgelost worden." Hij pleitte voor strengere controles en betere identificatie van supporters, zodat incidenten zoals deze voorkomen kunnen worden. "De organisatie is zo lek als een zeef en dat kan het voetbal niet meer verantwoorden tegenover de maatschappij", voegde hij eraan toe.