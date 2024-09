Sporting Lokeren-Temse tankt vertrouwen met puntje tegen Deinze: "Dan kunnen we negatieve periode achter ons laten"

Het balbezit was voor Deinze, het betere van het voetbal misschien ook. Maar achteraf waren de beste kansen misschien wel voor Sporting Lokeren-Temse. Meer dan een tweede puntje zat er achteraf wel niet in.

Sporting Lokeren-Temse heeft zijn puntenaantal weten te verdubbelen van één naar twee. Tegen een topploeg als KMSK Deinze dat aan het meestrijden is voor (minstens) de top-6 en vorig jaar maar nipt naast promotie greep is dat op zich niet slecht.

Vooraf getekend voor een puntje, maar ...

"Vooraf hadden we misschien wel getekend voor een puntje, dat klopt. Maar achteraf bekeken hadden we misschien wel meer kunnen krijgen", besefte ook Gil Van Moerzeke. Hij was niet de enige die een grote kans kreeg in de wedstrijd.

"We hebben geen mooi voetbal proberen brengen, maar wilden Deinze opvangen met een laag blok. Het hun moeilijk maken, zodat ze hun voetbal niet konden spelen. Het is jammer dat we die drie punten niet pakken."

Voortbouwen op dit puntje

"Voor ons is het wel een goed puntje waar we kunnen op voortbouwen. We willen zoveel mogelijk punten pakken en ook volgende week willen we voor de overwinning gaan. Op die manier kunnen we de slechte periode helemaal achter ons laten."

Ook coach Hans Cornelis was duidelijk: "Vooraf zou je ervoor tekenen, maar we hebben heel weinig kansen gegeven maar het is heel zuur dat we uiteindelijk niet winnen. Zeker als je dat leeg doel op het einde van de match ziet", verwees hij naar de grootste kans voor de thuisploeg.