🎥 Jeugdproduct Club Brugge tekent voor enorme en belangrijke misser voor Lokeren-Temse

Sporting Lokeren-Temse had het niet onder de markt tegen Deinze. In de eerste helft hadden ze slechts 21 procent balbezit, tegen het einde van de partij hadden ze dat nog kunnen optrekken naar 32 procent. Toch hadden ze ook zomaar de wedstrijd kunnen winnen.

In de Oost-Vlaamse derby tussen Lokeren-Temse en Deinze ontving een team met sportieve problemen een ploeg met extrasportieve problemen.

Deinze controleerde de wedstrijd, maar deed bijzonder weinig met zijn overwicht. In het slot waren er nog grote kansen voor de thuisploeg via Van Moerzeke, Boujouh en - vooral - Jarno Vervaque.

In de extra tijd schoot die een afvallende bal naast een leeg doel. Een bijzonder grote misser, al was het wel goed geprobeerd om in één tijd doel proberen te raken. Het zag er makkelijker uit dan het was.

Bijna de ban gebroken

Vervaque mist zo dé kans om zijn ploeg een eerste driepunter te bezorgen. Het jeugdproduct van Club Brugge verzeilde de voorbije jaren via Club NXT bij Gullegem en Knokke, maar zit nu tóch op profniveau te voetballen.

Dit seizoen zorgde hij al voor een assist bij Lokeren-Temse, maar scoren zat er nog niet in voor de 24-jarige West-Vlaamse rechtervleugelverdediger. Volgende week dan maar in de derby tegen Beveren?