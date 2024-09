Wie moet relschoppers uit het stadion houden? Pro League en politiek wijzen naar elkaar: "Er zijn al mogelijkheden"

Antwerp-Beerschot is de volgende in een al te lang lijstje waarin supporters beslissen om een match van hun ploeg te saboteren omdat ze het niet eens zijn met de gang van zaken. De Pro League wil meer politieke moed om dat op te lossen, maar daar vinden ze dat ook het voetbal niet genoeg doet.

Ook in de Wetstraat in Brussel werd er vandaag gediscussieerd over wat er gebeurde in Antwerp-Beerschot. De gebeurtenissen zorgen voor wrevel bij veel politici, van wie veel voetbalfan zijn. Vooral de beslissing van Antwerps burgemeester Bart De Wever om de bezoekende fans toe te laten werd bekritiseerd.

Niet enkel daar, maar ook in voetbalmiddens. Al had de Pro League zelf ook de macht om het uitvak te sluiten. Waarom dat niet gedaan werd, ondanks de verwittigingen die de harde kern van Beerschot de wereld instuurde, is een vraagteken. Of misschien ook niet. 't Zijn binnenkort verkiezingen zeker?

Politie hitst gemoederen enkel op

Bij de Pro League wijzen ze naar de politiek door te zeggen dat die hen niet genoeg bevoegdheden geven. Fouillages mogen op dit moment immers niet grondig gebeuren. De stewards kunnen enkel een oppervlakkige check doen. Biometrische controle moet ook via de politiek passeren.

Uittredend minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden belooft intussen dat ze het probleem zal bespreken op de regeringsonderhandelingen, maar haalt intussen ook aan dat de voetbalclubs al mogelijkheden hebben om de relschoppers uit hun stadion te weren. Ze spreekt over een nauwere samenwerking met de politie.

Verlinden wou het pyrotechnisch materiaal al een hele tijd geleden uit de stadions verbannen, maar is daar niet in geslaagd. De politie gaat zich ook niet massaal in een spionkop storten, want dan zou de boel helemaal escaleren. En je zou als agent toch ook twijfelen om je tussen een paar honderd hooligans te begeven. Nochtans kan iedereen die een stadion frequenteert het exacte moment zeggen waarop het gaat mislopen.

Kosten voor de samenleving enorm

In Antwerp-Beerschot was dat misschien al duidelijk, maar in andere matchen kruipen de leden van de harde kern dan onder een grote vlag die hen uit het zicht van de camera's onttrekt om snel andere kleren aan te trekken en een bivakmuts op te zetten. Kwestie van niet geïdentificeerd te worden als ze met vuurwerk smijten.

Nu goed, de politiespotters kennen hun pappenheimers hoor. Zij weten exact wie de leiders zijn en wie zich bezondigt aan ongeregeldheden. Maar het is vechten tegen de bierkaai. Die mannen geraken ondanks stadionverboden toch wel weer in het stadion.

Het zal een samenwerking tussen politiek en voetbal vereisen om dit op te lossen. In de Wetstraat werd er immers ook gesproken over de kosten voor de samenleving. Zowat elke beschikbare agent was gisteren aanwezig in Deurne Noord. We moeten er geen tekening bij maken zeker?

De Pro League veranderde vorig seizoen al zijn reglement en elke door supporters gestopte match moet nu toch uitgespeeld worden achter gesloten deuren. Maar ja, het gaat ook niet om het resultaat an sich. Het gaat erover dat die fans vinden dat ze een signaal moeten afgeven. Al weten we niet hoe ze hun club daarmee helpen.