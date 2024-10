'Domenico Tedesco heeft gesproken met Kevin De Bruyne (en Romelu Lukaku) en... aanvoerder heeft ook meteen een beslissing genomen over toekomst bij Rode Duivels'

Kevin De Bruyne stopt niét als Rode Duivel. De aanvoerder van de nationale ploeg had een constructief gesprek met Domenico Tedesco. Al moeten we hem wel missen tegen Frankrijk en Italië.

De Belgische voetbalnatie kan opgelucht ademhalen. Kevin De Bruyne stopt niét als Rode Duivel. Die geruchten gingen een eigen leven leiden nadat de aanvoerder zelf voor speculaties had gezorgd na het verlies in en tegen Frankrijk.

Het Laatste Nieuws weet dat Domenico Tedesco een verhelderend en constructief gesprek heeft gehad met De Bruyne. Uit dat gesprek is gebleken dat de middenvelder momenteel geen plannen heeft om een punt te zetten achter zijn internationale carrière.

© photonews

Datzelfde verhaal geldt overigens ook voor Romelu Lukaku. Tedesco ging eveneens op bezoek in Napels en ook Big Rom wil nog een extra hoofdstuk toevoegen aan het boek van de Rode Duivels. Met andere woorden: beide sterkhouders gaan (zo goed als zeker) door tot het WK in 2026 in Canada, Mexico en de VS.

Al moeten we De Bruyne en Lukaku niet verwachten voor het komende interlandluik. Eerstgenoemde past met een sluimerende blessure - ook bij Manchester City staat hij momenteel aan de kant - terwijl Lukaku bij SSC Napoli werkt aan een conditionele achterstand.

Hoe ziet het programma van de Rode Duivels eruit?

Op tien oktober spelen de Rode Duivels in Rome tegen Italië in het kader van de Nations League. Vier dagen later komt Frankrijk op bezoek in het Koning Boudewijnstadion. Tedesco zal dus met enkele oplossingen moeten komen om de afwezigheden op te vangen.