Frank Raes heeft geen goed nieuws voor de Beerschotfans

Het seizoen is nog maar goed en wel begonnen in de Jupiler Pro League. Toch lijkt het verhaal in 1A voor Beerschot er al helemaal op te zitten.

Niemand lijkt te twijfelen dat Beerschot volgend seizoen opnieuw in de Challenger Pro League zal spelen. Daarvoor stelt het sportief te weinig voor en zijn er geen middelen om het tij te keren.

Voor Frank Raes is het zelfs duidelijk dat het zondag tussen Antwerp en Beerschot de laatste stadsderby was met uitfans in de tribune. “Dat denk ik wel. Nu goed, volgend jaar zal er hoogstwaarschijnlijk toch geen derby zijn. Maar het is jammer”, klinkt het bij de voetbalanalist in Gazet van Antwerpen.

Al gaat het uiteindelijk weer om enkelingen, maar dat was ook het geval bij andere ploegen die met dit probleem af te rekenen kregen in het verleden. “Voetbal leeft van de supporters en iedereen wordt dan uitgesloten omdat enkelen iets fouts doen.”

“Het is zoals op school eigenlijk, dat één iemand iets slechts doet en de hele klas gestraft wordt. Eigenlijk moeten we erover zwijgen, want die mannen hebben niet liever dan dat we over hen praten.”

De zege van Antwerp maakt hen echter nog geen kampioenenploeg. “Dat vind ik wat hoog gegrepen, maar top drie, top vier kan zeker wel. Nu, je mag deze match niet als waardemeter nemen. Maar toen ze kampioen werden, waren ze ook geen favoriet tijdens het seizoen.”