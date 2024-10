Hayen wentelt zich ook in Oostenrijk in underdogrol: "Ik wil niet zeggen dat we moéten winnen" en "Ik ben het niét eens dat Club Brugge in een mindere periode zit"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge gaat morgen in Oostenrijk op zoek naar de eerste punten in de Champions League. We hoeven er geen tekening bij te maken: blauw-zwart moét punten pakken tegen SK Sturm Graz. Al wil Nicky Hayen daar niet van weten.

Borussia Dortmund (0-3-verlies, nvdr.) is al achter de rug. Club Brugge kruist de komende maanden nog de degens met AC Milan, Juventus FC, Sporting CP, Aston Villa en Celtic FC. We kunnen dus stellen dat er moét gewonnen worden van SK Sturm Graz om de kansen op kwalificatie gaaf te houden.

"Ik wil niet gezegd hebben dat we moeten winnen", laat Nicky Hayen zich tijdens de persconferentie niet verleiden tot grootspraak. "Want dat zou willen zeggen dat alle andere wedstrijden minder belangrijk zijn. Maar het is wel onze mindset om morgen te winnen."

Al zal Club Brugge de tegenstander niet onderschatten. "Dat zou het domste zijn wat we kunnen doen. Sturm Graz is niet voor niets Oostenrijks kampioen. Dat wil zeggen dat ze een gereputeerde club als RB Salzburg achter zich hebben gelaten."

"Ze spelen dan wel niet in het eigen stadion (ze wijken uit naar Klagenfurt, nvdr.)", gaat Hayen verder. "Maar er zullen nog altijd 28.000 fans in het stadion zitten. In dat opzicht hebben ze nog altijd een thuisvoordeel."

Verkeert Club Brugge in een dipje?

Een overwinning op Het Kampioenenbal zou de mindere prestaties van Club Brugge alleszins (even) doen vergeten. "Hebben jullie de matchen tegen Borussia Dortmund en KAA Gent herbekeken? Iedereen is het erover eens dat we niet hoefden te verliezen."