Olivier Deschacht komt met opvallende boodschap voor Hans Vanaken

Hans Vanaken speelt zijn vijftigste wedstrijd in de Champions League. Recordhouder Olivier Deschacht doet zijn zegje over de speler van Club Brugge.

Hans Vanaken zet tegen Sturm Graz een stevige mijlpaal neer. Hij speelt dan zijn vijftigste wedstrijd in de Champions League in dienst van een Belgische club.

Enkel Olivier Deschacht doet nog beter in ons land. Die heeft 63 wedstrijden voor het kampioenenbal achter zijn naam staan.

“Binnen 50 jaar zal iedereen zich Hans nóg steeds herinneren”, zegt Olivier Deschacht in een interview met Het Nieuwsblad. “Ik vind het echt de goeie keuze dat hij altijd bij Club is gebleven. Hans is een icoon van Club Brugge.”

Vanaken heeft met zijn komst naar blauwzwart het Belgische voetbal in een bepaalde plooi gelegd de voorbije negen jaren. “Voor mij is hij de man die de wederopstanding van Club Brugge heeft verwezenlijkt en Anderlecht van de troon heeft gestoten. Hoelang zit hij al bij Club? Sinds 2015? Sindsdien heeft Anderlecht maar één titel meer gepakt.”

Deschacht kijkt al eventjes richting de toekomst. “Vanaken heeft een groot aandeel in de sportieve groei van Club de laatste jaren. Ik hoop voor Club Brugge dat ze een vervanger voor hem zullen vinden op termijn. Dat zal niet simpel zijn.”