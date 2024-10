Vanhaezebrouck doet onwaarschijnlijk verhaal uit de doeken van de opmerkelijke 'Barcelona-clausule' in zijn contract

Hein Vanhaezebrouck is momenteel niet aan de slag als coach na zijn vertrek bij KAA Gent. De oefenmeester passeerde al bij enkele Belgische topclubs, maar zal ook altijd gezien worden als één van de topcoaches van KV Kortrijk. En in het Guldensporenstadion zullen ze hem ook niet snel vergeten...

Hein Vanhaezebrouck loodste KV Kortrijk naar topmomenten in de clubgeschiedenis. De oefenmeester loodste De Kerels naar de Jupiler Pro League, speelde bekerfinales én was meermaals de luis in de pels van de traditionele topclubs.

"Toch was ik verrast toen Kortrijk me in 2010 vroeg om terug te keren", legt Vanhaezebrouck uit in MIDMIDPodcast. "Ik had enkele maanden daarvoor nog mijn vertrek naar KRC Genk geforceerd. Maar ineens stond wijlen Jean-Marc Degryse voor mijn deur met die vraag."

"Ik heb toen mijn woord gegeven aan Kortrijk én Jean-Marc beloofd dat ik niet opnieuw zou vertrekken als hij dat niet zou willen", gaat Vanhaezebrouck verder. "Ik zei hem dat ik zelfs FC Barcelona zou weigeren als ze kwamen aankloppen."

En dat werd ook zo opgenomen in dat contract. "Ik heb dat inderdaad laten opnemen in de overeenkomst. Ik wou dat zelf, hé. Uit respect voor Kortrijk én Jean-Marc. In die tijd kwam KAA Gent enkele keren aankloppen. Maar ik heb dus geweigerd."

Hoe ziet de toekomst van Hein Vanhaezebrouck eruit?

Uiteindelijk trok Vanhaezebrouck in 2014 wel naar KAA Gent. En met de gekende gevolgen. De coach loodste De Buffalo's naar de eerste (en voorlopig enige) titel in hun geschiedenis. Momenteel last Vanhaezebrouck een rustpauze in. Zijn toekomst is momenteel koffiedik kijken.