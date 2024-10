Vincent Janssen doet uitspraken die de fans van Antwerp heel graag zullen horen

Vincent Janssen speelt nog altijd voor Royal Antwerp FC. De Nederlander was nochtans van plan om afgelopen zomer te vertrekken.

Zelf had hij er ook rekening mee gehouden, maar zover is het niet gekomen. Vincent Janssen wou deze zomer vertrekken bij Royal Antwerp FC, maar de transfer kwam er niet.

“Ik ben op vakantie vertrokken met de kans fiftyfifty dat ik mijn laatste wedstrijd voor Antwerp had gespeeld”, vertelt Vincent Janssen aan Het Laatste Nieuws.

Al wist de Nederlander ook wel dat er tijdens de vakantie nog niet veel zou gebeuren. “Wegens het EK en de Copa América zou alles veel later op gang komen. Ik ben aan de nieuwe voorbereiding gestart met frisse energie. Weet je, ik moést niet weg.”

Janssen voelt zich goed bij Antwerp. “Mijn vrouw vindt het hier fijn, ik ben dicht bij vrienden en familie, geweldige fans, ik speel voor de prijzen... Ik heb me altijd voorgenomen: ik verlaat dit enkel voor iets heel goeds. Nou, dat is er niet geweest.”

Terugkeren naar Mexico of naar Saoedi-Arabië was geen optie. “Kijk... ik wil het liefst helemaal niet praten over de dag waarop ik hier vertrek, maar als het zover komt, zal ik achterom kijken en voor altijd weten: 'Ik heb voor de mooiste club in België gespeeld.'”