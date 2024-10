Filip Joos wil nog wat kwijt nadat Antwerpse derby gestaakt moest worden: "Dan krijg je volgens mij een miniveldslag"

Afgelopen weekend werd de wedstrijd Antwerp-Beerschot definitief gestaakt nadart bezoekende fans vuurpijlen op het veld bleven gooien. Volgens Filip Joos had dit al niet mogen gebeuren.

De wedstrijd Antwerp-Beerschot werd niet uitgespeeld. Beerschot-fans bleven vuurpijlen op het veld gooien waardoor de ref genoodzaakt was om de wedstrijd definitief te staken. Enkele dagen voor de derby werd al aangekondigd door leden van de harde kern van Beerschot dat dit kon gebeuren.

"De problemen in de Antwerpse derby waren aangekondigd. Dan kan je toch maar één ding doen: gewoon een leeg uitvak", begint Filip Joos bij de podcast 90 Minutes. "Ik ben ook geen voorstander van collectieve straffen, maar je wist dat er problemen gingen zijn."

"Ik zou al ingrijpen als je mensen ziet staan met een bivakmuts", pikt Frank Boeckx in. "Je krijgt hen er niet uit, dat is het net", gaat Joos verder.

"Het is ook niet de eerste match waar dit gebeurt. De Beerschot-fans zijn ook niet de enigen met een bivakmuts. Aan de andere kant van het stadion zaten ook mensen die het droegen. Bij de bekerfinale was er een vak met Antwerp-fans die volledig in het zwart gekleed waren. Het is gewoon zo. Je kunt in een voetbalstadion blijkbaar een bivakmuts aandoen."

Een echte oplossing ziet Joos hier niet voor. "En wat is het alternatief? Dan moet je daar met een matrak binnenvallen, maar als je hen eruit wilt halen krijg je volgens mij een miniveldslag."