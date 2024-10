KAA Gent-voorzitter Sam Baro is klaar voor clash met Chelsea: "Normaal geloof ik niet in mirakels, maar..."

KAA Gent maakt zich klaar voor de wedstrijd tegen Chelsea. De spelers en staf vertrekken woensdag naar Londen.

KAA Gent speelt dit seizoen in de Conference League. Het is nog steeds de enige club die aan alle edities van het toernooi mee heeft gedaan.

In de Jupiler Pro League doen de Buffalo's het niet slecht. Ze staan samen met Antwerp op een gedeelde tweede plaats in het klassement.

Maar tegen Chelsea, de absolute favoriet van de Conference League, zal het wat anders zijn. Toch heeft voorzitter Sam Baro er veel vertrouwen in.

"We gaan met 3.200 supporters naar daar. Bijzonder spannend", vertelde hij bij VTM Nieuws, vlak voor de club naar Londen zou vertrekken. Later op de dag volgt nog een persconferentie met de coach en een speler.

"Het is David versus Goliath. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Normaal geloof ik niet in mirakels, maar de ploeg is er klaar voor. De focus is er", besluit Baro.