Nadert het einde voor CPL-club? Speler ziet het echt niet rooskleurig in: "Ik denk dat het einde verhaal is"

Het gaat echt niet goed met KMSK Deinze. Hoofdaandeelhouder ACA Football Partners heeft onlangs besloten om de geldkraan dicht te draaien. Bovendien werd de club al sancties opgelegd, zoals een tijdelijk transferverbod. Een nieuwe overnemer lijkt de enige redding.

Na slechts zes wedstrijden in de Challenger Pro League ziet het er al bijzonder slecht uit voor KMSK Deinze. Door financiële problemen is de dagelijkse werking enorm verstoord.

Bij de podcast 90 Minutes liet speler Tuur Dierckx zich uit over de huidige situatie. Hij ziet het echt niet rooskleurig in. "Ik denk dat het einde verhaal is", begint hij.

"Er is ons verteld dat de schulden en achterstallige betalingen nu al 6 tot 6,5 miljoen euro bedragen. Een eventuele overnemer kan de club kopen voor een symbolische euro, dat is nog steeds het scenario waar we op hopen maar dan moet hij wel al die schulden overnemen", gaat Dierckx verder.

Op sportief vlak loopt het niet al te slecht. De club staat momenteel op de vijfde plaats in het klassement met 11 punten. Maar hoelang zal het nog blijven lukken in deze situatie?

"Ontbijt is er wel nog, maar lunch niet meer", onthulde hij. "Ik snap die leasingfirma wel, de facturen zijn al maanden niet meer betaald. Ik ben er nog maar enkele maanden, het gekke is dat er toen nog volop werd geïnvesteerd."

"De coach en de spelers werden aangetrokken met als ambitie te promoveren. Ik heb het zelfs nagetrokken en er is de voorbije drie jaar nooit sprake geweest van achterstallige betalingen", besluit Dierckx.