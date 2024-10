Spelers van Club Brugge krijgen nog een reden meer om serieus hun best te doen tegen Sturm Graz

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge speelt woensdagavond tegen Sturm Graz in de Champions League. Er zullen heel wat scouts in het stadion zitten, een reden meer om te presteren voor de spelers.

Club Brugge zal het woensdag opnemen tegen Sturm Graz in de Champions League. Het is voor blauw-zwart de tweede CL-wedstrijd van het seizoen.

De eerste werd met 0-3 verloren van Borussia Dortmund, al was die score zeker overdreven. Club Brugge was in eigen huis 75 minuten lang de betere ploeg.

Nu gaat de club op zoek naar zijn eerste punten in de 'League Phase' van de Champions League. Makkelijk zal het niet zijn, maar de spelers hebben al een reden meer om te presteren.

Volgens het Oostenrijkse medium Kronen Zeitung zouden er heel wat scouts in de tribunes zitten. Enkele Engelse topclubs zoals Manchester United, Tottenham en Aston Villa sturen iemand.

Maar ook Bayern München, Dortmund, Atalanta, Marseille, Feyenoord en Real Sociedad zullen een scout in het stadion hebben. Voor welke speler(s) komen ze?