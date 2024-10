Valt het doek definitief? Nog drie scenario's voor profclub KMSK Deinze na wat vanavond de laatste match kan worden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zoals we u deze week al lieten weten, speelt KMSK Deinze vanavond mogelijk zijn laatste competitiewedstrijd in de Challenger Pro League tegen Patro Eisden Maasmechelen, aangezien de club op de rand van een faillissement staat.

De Oost-Vlaamse club werd begin 2022 verkocht aan ACA Football Partners, een Aziatische holding met ambitieuze plannen om Deinze binnen drie jaar naar de Jupiler Pro League te brengen. Vorige week kondigde ACA echter aan dat ze de financiële steun aan de club volledig stopzetten.

Ondanks de financiële problemen, hebben de spelers en de technische staf bevestigd dat ze vrijdag zeker zullen spelen, weet Het Nieuwsblad. Ze verwachten volgende week hun loon te ontvangen. De spelers hebben de hulp van de vakbond Sporta ingeschakeld om hun rechten te beschermen, maar zijn wettelijk verplicht hun contractuele plichten voorlopig na te komen.

Er zijn nu drie mogelijke scenario's. Ten eerste hoopt men op een nieuwe investeerder, die de club symbolisch voor één euro kan overnemen, maar ook de huidige schulden van 2 miljoen euro moet dragen. Daarnaast is er nog eens 4 miljoen euro nodig om de dagelijkse werking van de club voort te zetten.

Voormalig voorzitter Denijs Van De Weghe heeft al laten weten dat hij geen interesse heeft in een terugkeer. Als er geen investeerder wordt gevonden, dreigt een faillissement. In dat geval worden de zaken door een curator afgehandeld en kunnen de spelers al binnen een week vrij zijn om naar een andere club te vertrekken.

Een derde mogelijkheid is dat er geen faillissement komt, maar de spelers kunnen vrijgesteld worden als ze na drie aangetekende brieven en twee maandengeen salaris ontvangen. Op 20 oktober krijgt Deinze opnieuw controle van de Licentiecommissie, en er is kans op puntenaftrek als niet alle documenten in orde zijn.