Union SG spreekt klare taal over vertrek van Gustaf Nilsson naar Club Brugge

Union SG beleeft een moeilijke seizoensstart. Vooral het scoren gaat niet zo gemakkelijk als gedacht dit seizoen.

Union SG zag Gustaf Nilsson deze zomer vertrekken naar Club Brugge. Een mooie financiële deal voor de Brusselaars, maar vooral veel kwaliteitsverlies ook.

Nilsson heeft dit seizoen al drie keer gescoord en ook vier assists achter zijn naam. Een voet in zeven doelpunten dus, dat is precies het aantal goals dat Union SG dit seizoen nog maar scoorde.

Chris O'Loughlin, de sportief directeur van Union, gaat in Het Nieuwsblad in gesprek met Franky Van Der Elst en spreekt klare taal over het vertrek van Nilsson.

“We hebben goede spelers laten gaan, maar we zijn overtuigd dat we hen vervangen hebben door minstens evenwaardige jongens”, klinkt het.

Die hebben wat tijd nodig, net zoals Nilsson dat indertijd kreeg. “Wie herinnert zich het eerste seizoen van Nilsson bij Union nog? Niemand. Hij blesseerde zich op de eerste training en had tijd nodig om te herstellen en zich aan te passen.”

Het had volgens O’Loughlin helemaal anders kunnen lopen al dit seizoen. “Hadden we gescoord tegen Anderlecht — de kansen waren er — of wonnen we van STVV en Standard —dat had gekund — dan stelde niemand de vraag.”