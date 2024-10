Belangrijke terugkeer bij Anderlecht voor Clasico tegen Standard

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht heeft zijn selectie onthuld voor de Clasico van zondag. Leander Dendoncker zit er weer bij.

Leander Dendoncker was donderdag niet van de partij in de Europa League tegen Real Sociedad, hij was ziek. Zijn afwezigheid weerhield Anderlecht er echter niet van om een prestigieuze overwinning te behalen (1-2).

Maar als hij fit is om tegen Standard te spelen, zal hij ongetwijfeld mogen starten van David Hubert. En het ziet ernaar uit dat hij op de goede weg is: hij maakt deel uit van de selectie.

Een bijna complete kern

Dendoncker zal dan waarschijnlijk Mats Rits naar de bank verwijzen. Op het middenveld hebben Théo Leoni en Mario Stroeykens punten gescoord tegen Real Sociedad.

Naast de verwachte afwezigen (Thorgan Hazard, Jan Vertonghen en Francis Amuzu) is iedereen er gewoon bij. Ludwig Augustinsson is ook opnieuw geselecteerd.