FC De Kampioenen op zijn best: 'Er speelt meer binnen de club dan alleen het resultaat'

Beerschot staat troosteloos laatste met twee punten. De werkomstandigheden zijn niet gemakkelijk bij de Ratten.

Beerschot speelde afgelopen vrijdag 2-2 gelijk op Westerlo. Na een bewogen derby tegen Antwerp trainde de troepen van Dirk Kuyt in hun eigen stadion.

De Nederlander gaf aan dat het team in het stadion kon trainen in een rustige omgeving ter voorbereiding op Westerlo, omdat het mentaal zwaar was voor de jongens. Kuyt voegt eraan toe dat er veel meer speelt binnen de club dan alleen de resultaten. Een van de redenen is dat ze geen eigen trainingsveld hebben.

Het personeel heeft alle moeite gedaan om een veld van de Belgische Voetbalbond in Wommelgem te huren, maar dat bleek slechts een tijdelijke oplossing te zijn. Ook de velden op de universiteitscampus in Wilrijk werden getest, maar verkeerden in slechte staat. Kuyt benadrukt dat ze willen trainen op een goed veld en dat de keuze om in het stadion te trainen direct resultaat opleverde met het punt tegen Westerlo.

Voor een voormalige legende van Liverpool zijn deze omstandigheden zeer ongebruikelijk in de eerste klasse. Kuyt vraagt zich af of hij de internationale break zal overleven.

In een interview met Het Laatste Nieuws zegt hij dat zijn lot in de handen ligt van het bestuur. Als het bestuur een beslissing neemt die nadelig voor mij is, dan is dat zo. Ik kan zeggen dat ik alles heb gedaan wat ik kon voor mezelf, en ik weet waar we aan moeten werken.