Razvan Marin blikt terug op zijn tijd bij Standard: "Ik heb veel geleerd en altijd mijn best gedaan, maar..."

In Italië heeft Razvan Marin tijdens een interview teruggeblikt op zijn avontuur bij Standard.

In januari 2017 verliet Răzvan Marin voor het eerst zijn geboorteland Roemenië en verhuisde hij naar België om zich aan te sluiten bij Standard. In een recent interview met de Italiaanse krant Corriere dello Sport blikte de middenvelder terug op deze ervaring en zijn eerste stappen in een nieuw land.

"Mijn tijd bij Standard was geweldig, maar de beginperiode was erg lastig. Ik sprak geen Frans en had slechts beperkte kennis van het Engels. Toch begon ik al snel veel te spelen en verliep alles goed.”

In juli 2019 werd hij voor 12,5 miljoen euro verkocht aan Ajax. Hoewel hij zijn plek in het team begon te veroveren, bracht de pandemie nieuwe uitdagingen met zich mee. "Ik heb veel geleerd en altijd mijn best gedaan, maar Covid-19 heeft veel dingen gecompliceerd."

Daarna volgde een avontuur in Italië. "Cagliari kwam op een moeilijk moment in mijn carrière. Ik was op trainingskamp met Ajax in Oostenrijk, maar de keuze was snel gemaakt. Ik wilde in de Serie A spelen."

Inmiddels is Marin een vaste waarde bij Cagliari, na een verhuurperiode aan Empoli vorig seizoen. Na een sterk EK 2024, waarin hij twee keer scoorde, lijkt hij opnieuw een stap voorwaarts te hebben gezet. "Mijn eerste doelpunt op het EK bracht me ongelooflijke emoties. Ik ben volwassener en voel me energieker sinds dat EK."