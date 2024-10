🎥 Lucas Stassin voor de eerste keer beslissend bij Saint-Etienne, coach heeft meteen mooie woorden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lucas Stassin zat afgelopen weekend op de bank bij Saint-Etienne. Hij reageerde met een assist bij zijn invalbeurt.

Lucas Stassin beleeft een vrij intense start van het seizoen met Saint-Etienne. Met enkele hoogtepunten, zoals de overwinning tegen Lille om de sfeer in het Geoffroy Guichard-stadion te laten oplaaien. Maar ook met enkele dieptepunten, zoals de afstraffing die ze in Nice opliepen (8-0).

Saint-Etienne vindt zijn vorm terug

Zondag behaalde ASSE zijn tweede overwinning van het seizoen door met 3-1 te winnen van Auxerre. Een wedstrijd waarin Stassin, overgekomen van Westerlo voor 10 miljoen euro, op de bank begon.

Hij zag de show van de Georgiër Zuriko Davitashvili, die een hattrick scoorde. Stassin mocht het laatste kwartier spelen.

Hij zal zeker punten scoren bij zijn coach Olivier Dall'Oglio: "Dit is een collectief doelpunt. Als ik Lucas zie voorzetten waarmee hij Zuriko een doelpunt cadeau geeft, toont dat een bepaalde mentaliteit! We zagen ook spelers die invielen en goed presteerden, anderen die niet speelden en toch heel blij waren na de wedstrijd. Dat is een echt team."

Met deze overwinning verlaat de club de degradatiezone voor de interlandbreak. Deze eerste assist zal ook bijdragen aan de integratie van Lucas Stassin, voor zijn eerste avontuur in het buitenland.