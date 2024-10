Dirk Kuyt legt uit dat het niet alleen op sportief vlak niet loopt bij Beerschot: "Er spelen nog meer dingen bij onze club"

Op sportief vlak loopt het helemaal niet goed bij Beerschot, de club staat alleen op de laatste plaats. Maar ook naast het veld is er duidelijk wat mis bij de club.

Dirk Kuyt heeft dit seizoen nog maar weinig plezier beleefd aan zijn tijd in de Jupiler Pro League met Beerschot. Na 10 speeldagen pakte hij 2 op 30 met de club.

De coach is natuurlijk verantwoordelijk voor de resultaten, al spelen er nog wel een aantal externe factoren in zijn nadeel. Dat gaf hij zelf aan.

"Uiteindelijk focus ik mezelf op dingen die ik in de hand heb. Wat ik kan doen, is de jongens die het moeilijk hebben op mentaal vlak wat helpen. Want enerzijds zijn het de resultaten, maar er spelen nog veel dingen bij onze club."

"We trainen bijvoorbeeld ook in het stadion omdat we geen oefenveld hebben. Al was het wel fijn om met die jongens in het stadion te werken."

Normaal gezien kan Beerschot oefenen bij het Sportcomplex Universiteitsplein in Wilrijk. Maar dat gaat niet en daar heeft Kuyt ook een heel goede reden voor. "Dat het veld momenteel onbespeelbaar is."

"Zoals ik het zeg, het veld is niet goed genoeg om op te trainen." Uitwijken naar een andere locatie werkte ook niet, dus dan maar trainen in het stadion. "We hebben het wel geprobeerd, maar het is lastig. We willen op een goed veld trainen en dat hebben we deze week gedaan."