Nieuw trainersplan rijpt bij Anderlecht: paars-wit overweegt opvallende constructie

Hoe houden we David Hubert aan boord en nemen we het minste risico's? Dat is de vraag die ze zich bij Anderlecht nu stellen. Jesper Fredberg en Wouter Vandenhaute beseffen dat ze misschien een andere weg moeten inslaan.

David Hubert bij de club houden is belangrijk voor de clubleiding. Hem nu terugzetten naar de U18 terwijl hij geproefd heeft van het grote werk is niet direct een optie. Een functie als T2 of T3 bij de A-ploeg. Ook wel tricky, want hoe gaat een nieuwe coach ermee omgaan als hij weet dat er een ambitieuze jonge coach in zijn staf zit die de steun heeft van zowel de fans als het bestuur.

Geen serieuze kandidaten

De makkelijkste oplossing is om Hubert, die de afgelopen weken toch wel kon overtuigen in die rol, aan te houden als hoofdtrainer. Maar wat als de resultaten dan ineens gaan tegenvallen? Dan moet je afscheid van hem nemen. Al is Hubert zich daarvan bewust: "Ik zit al lang genoeg in het voetbal, dat is nu eenmaal de realiteit", gaf hij zondag mee.

De 36-jarige trainer zou de kans om hoofdtrainer te blijven met beide handen aangrijpen. Daar zal deze week ook over beslist worden. Wouter Vandenhaute, de voorzitter die besliste om hem de kans te geven na het onslag van Riemer, ziet dat ook wel zitten.

Maar uiteindelijk is het Jesper Fredberg die de beslissing moet maken in theorie. Hij is de technisch directeur en dat valt onder zijn bevoegdheid. Ook de Deen zit echter met een dilemma. Hij werd verondersteld een trainer met naam en faam binnen te halen, maar naar wat we horen zijn er momenteel geen serieuze kandidaten.

Een klankbord

De beperkte middelen spelen natuurlijk ook mee. Een grote naam haal je niet binnen met enkel "een project". Er moeten ook kluiten op tafel komen. Geld dat hij liever in januari zou spenderen aan versterking. Maar tevens staat zijn reputatie op het spel. Om David Hubert te promoveren moet je nu niet meteen een CEO Sports in huis hebben.

Al die omstandigheden in acht genomen, lijkt er bij Anderlecht het plan te rijpen om een ervaren man naast Hubert te zetten. Iemand die geen ambitie meer heeft als hoofdcoach, maar fungeert als een soort mentor, een klankbord.

Een (ex?-)trainer die het klappen van de zweep kent en Hubert met raad en daad kan bijstaan indien nodig. Want echte druk heeft Hubert als 'ad interim' nog niet gevoeld. Die komt er zeker nog wel, Anderlecht kennende. Bij Brian Riemer is er niemand voor hem op de barricades gaan staan. Zo'n persoon is er bij paars-wit wel nodig.

Of dit plan het gaat halen, is absoluut nog niet zeker. Maar het is wel een denkpiste die serieus wordt genomen. Tegen het einde van de week moet er normaal meer duidelijkheid komen.