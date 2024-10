Maxime De Cuyper kan even tot rust komen bij de Rode Duivels nu het bij Club Brugge wat moeilijker gaat: "Blij dat er een weekje geen clubvoetbal is"

België zal Italië en Frankrijk tegenkomen in het kader van de Nations League. Maxim De Cuyper is blij dat hij even zijn hoofd kan legen bij de nationale ploeg.

Na meer dan een maand clubvoetbal hebben de Rode Duivels zich weer bij de nationale ploeg gevoegd om binnenkort in de Nations League te spelen. Er zullen twee wedstrijden volgen. Tijdens deze interlandperiode staan matchen tegen Italië (10 oktober) en Frankrijk (14 oktober) op het programma. Voor sommige spelers doet het duidelijk deugd om eens even weg te zijn uit de eigen competitie. Dat geldt ook voor Maxim De Cuyper. Bij Club Brugge loopt het momenteel niet zoals gehoopt. Blauw-zwart pakte 15 op 30 voor de interlandbreak. "Het kan goed zijn om er eens een weekje tussenuit te zijn en even het hoofd te legen", begint De Cuyper volgens Het Nieuwsblad. Na de break wordt er bij Club verwacht dat er punten worden gepakt op het veld van Westerlo. "Natuurlijk wil ik dat het bij Club snel terug gaat zoals we willen, maar ik ben wel blij dat ik hier ben en dat er een weekje geen clubvoetbal is. Ook omdat dit het ideale moment is om eens andere gezichten en oude bekenden te zien", besluit De Cuyper.