Patrick Goots ziet moeilijk programma en zegt wat Antwerp moet halen voor de winterstop

Royal Antwerp FC brengt al het hele seizoen goed voetbal in de Jupiler Pro League. Dat levert voorlopig de tweede plaats op.

19 op 30 behaalde Royal Antwerp FC, maar dat is wel goed voor de tweede plaats in de rangschikking, op drie punten van leider KRC Genk.

Voor de start van het seizoen was er twijfel of The Great Old wel zou kunnen meespelen voor een plaatsje bij de eerste zes. De laatste weken gaat het heel goed, mede onder impuls van Vincent Janssen.

“Janssen laat tegenwoordig meer scoren dan dat hij zelf scoort. Als aanspeelpunt, om anderen vrij te krijgen, is hij onmisbaar geworden”, zegt Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen.

“En dan zijn er nog de clean sheets. Drie in de jongste vier matchen; die van de derby reken ik er even bij. Met Lammens is een doelman opgestaan die Butez evenaart en op termijn kan overtreffen.”

Antwerp brengt aanvallend voetbal met veel gretigheid. “En dan moet Balikwisha nog uit blessure terugkeren en heeft Praet omzeggens nog niet meegedaan.”

Het programma tot aan de winterstop is echter niet bepaald gemakkelijk, met ook twee keer KRC Genk. “Als Antwerp er de komende tien matchen opnieuw negentien punten kan bijduwen, dan zit het helemaal op schema om Play-off 1 te halen.”