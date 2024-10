Rode Duivel moet afhaken voor interlands tegen Italië en Frankrijk: Tedesco haalt er al meteen een vervanger bij uit de JPL

Domenico Tedesco en de Rode Duivels kunnen deze interlandperiode niet rekenen op Matz Sels. De doelman moest afhaken met een probleem aan de adductoren.

Dinsdagochtend trainden de Rode Duivels nog in België, om de verplaatsing naar Italië voor te bereiden. Woensdag vliegen ze door naar Rome.

Op dinsdag was er echter een opvallende afwezig op training bij de Belgen. Matz Sels was nergens te bespeuren. Ondertussen weten we ook de reden hiervoor.

De nationale ploeg liet zelf via haar sociale kanalen weten dat Sels met een probleem aan de adductoren kampt, waardoor hij op dinsdag niet mee kon trainen.

Maar daar blijft het niet bij. Hij haakt af voor deze interlandperiode. Ondertussen heeft Tedesco er al wel een vervanger bijgehaald: Ortwin De Wolf van KV Mechelen.

Zo beschikt Tedesco nog steeds over drie doelmannen in zijn selectie met Koen Casteel, Maarten Vandevoordt en Ortwin De Wolf. Casteels is normaal gezien eerste in de pikorde.