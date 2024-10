De supporters van Anderlecht zijn te ver gegaan: "Deze keer hebben ze het echt verknoeid"

Tijdens de Europa League-wedstrijd van afgelopen donderdag tegen Real Sociedad waren Anderlecht-ultra's van Mauves Army betrokken bij ongeregeldheden. Dat leidde tot heel wat commotie en zelfs openbare excuses van de sfeergroep.

Tijdens de wedstrijd in het stadion van San Sebastian hebben enkele Anderlecht-ultra's zich op de slechtst mogelijke manier laten opmerken. Verschillenden van hen hebben stoelen gegooid in de richting van het vak daaronder, waar zich Spaanse supporters bevonden.

Anderlecht is door de UEFA gestraft voor de overtredingen van zijn supporters. Mauves Army werd uitgefloten en uitgescholden afgelopen zondag in het Lotto Park tijdens de wedstrijd tegen Standard.

Ivan Boelens, al 50 jaar abonnee bij Anderlecht en voorzitter van de supportersclub, heeft zich uitgesproken in de kolommen van Het Belang Van Limburg. Hij betreurt uiteraard deze gebeurtenissen.

"Ik heb al 160 Europese verplaatsingen meegemaakt, maar dit was echt de druppel. Het vertekent het imago van Anderlecht", begon hij. "De leiders van de Mauves Army zijn zeer teleurgesteld over wat er gebeurd is. Ze hadden zo'n goede band met de club en nu beseffen ze hoe erg ze gefaald hebben."

Intussen zijn er ook al excuses gekomen. "Maar het is duidelijk dat we ook met zoveel mogelijk partijen zullen samenkomen - dat is mijn taak om dat te organiseren. (...) We moeten de interne eenheid waarborgen. Want dit alles schaadt de club."