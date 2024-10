George Leekens komt met opvallende oplossing voor bondscoach Tedesco: "Als het nodig zou blijken, zou ik niet twijfelen om hem op te roepen"

De Rode Duivels zullen het donderdag opnemen tegen Italië. Zonder Romelu Lukaku, dus Loïs Openda krijgt weer zijn kans in de spits, al heeft hij het de laatste tijd wat moeilijk. George Leekens ziet dat er nog een Belgische aanvaller goed bezig is, maar die is niet opgeroepen...

België neemt het deze interlandperiode op tegen Italië en Frankrijk. Geen makkelijke tegenstanders, maar er kan zeker een goed resultaat geboekt worden. Maar dan moeten de Rode Duivels wel rekenen op efficiëntie, en die wordt verwacht van Loïs Openda. Aangezien Romelu Lukaku er niet bij is zal Openda naar alle waarschijnlijkheid weer starten in de spits. Alleen heeft de RB Leipzig-speler het moeilijk bij de nationale ploeg. Bij zijn club scoort hij aan de lopende band, maar voor de Rode Duivels blijkt dat toch iets moeilijker te zijn. George Leekens merkt op dat er nog wel een Belgische spits goed bezig is. "Probeer eens iets anders, hé. Hoeveel goals maken wij vanuit het middenveld? Hoe doen we het op stilstaande fases? Als het zonder Lukaku te moeilijk wordt om te scoren, zou ik toch eens wat verder kijken", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Naar Christian Benteke bijvoorbeeld. Die is nu topschutter in de Amerikaanse MLS. Als het nodig zou blijken, zou ik niet twijfelen om hem op te roepen", besluit de ex-bondscoach. Benteke heeft al 45 caps, maar werd sinds maart 2022 niet meer opgeroepen bij de Rode Duivels.





