Gluren bij de buren: antwoord op pertinente vragen van Filip Joos over Cruijff, Neeskens en Messi

Filip Joos had een aantal pertinente vragen in Extra Time naar aanleiding van het overlijden van de 73-jarige Johan Neeskens. Die maakte tijdens zijn carrière furore bij onder meer Ajax Amsterdam en het Spaanse Barcelona.

"Johan Neeskens was in 1976 de eerste buitenlander die speler van het jaar werd in de Spaanse competitie. Ofwel zijn ze pas in 1976 met die prijs begonnen of Cruijff heeft zelden die prijs gehad", aldus Joos.

Don Balon pas vanaf 1976 met voetbalprijs

Don Balon begon inderdaad pas na het seizoen 1975-1976 met het uitreiken van de prijs voor beste voetballer. De prijs was overigens gedeeld tussen de beste Spaanse voetballer en de beste buitenlandse voetballer. Miguel Angel Gonzalez van Real Madrid won de prijs voor beste Spanjaard, Johan Neeksens voor beste buitenlander.

Johan Cruijff won de prijs in het seizoen 1976-1977 én 1977-1978. Daarna begon een hegemonie van vier jaar op rij Uli Stieleke. Cruijff zou als coach van Barcelona ook nog de prijs voor beste coach winnen in 1990-1991 en 1991-1992.

Wat met Lionel Messi?

“Het heeft volgens mij jaren geduurd dat Lionel Messi eens speler van de maand was in La Liga. Echt waar! We gaan dat opzoeken", aldus nog Joos.

Lionel Messi werd bij de Premio Don Balon verkozen tot Buitenlands Speler van het Jaar in 2007, 2009 en 2010 – toen stopte men met het uitreiken van de trofee. Messi proefde voor het eerst van La Liga in het seizoen 2004-2005, maar verzamelde toen amper 76 speelminuten over zeven korte invalbeurten.

Logische redenen?

In het seizoen 2005-2006 verzamelde hij 912 speelminuten, zijn eerste echt volwaardige seizoen was het dus ook meteen raak als Speler van het Jaar. Bij de Trofeo Alfredo di Stefano van Marca won hij de edities van 2009, 2010, 2011, 2015, 2017, 2018 en 2019. De prijs bestond pas sinds 2008.

Bij de (officiële) Premios LFP van de Spaanse profliga zelf was hij in 2009 ook meteen de eerste winnaar. De Player of The Month van LaLiga is pas sinds september 2013 in voege. Messi pakte hier voor het eerst een prijsje in januari 2016 en won in totaal acht keer de prijs. Daardoor is hij samen met Antoine Griezmann co-leider. Het begin van de Messi-manie, maar dus niet onlogisch.