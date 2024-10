OFFICIEEL: Anderlecht zorgt voor enorme verrassing, David Hubert is de nieuwe hoofdcoach van paars-wit

Ryan Mason leek op weg naar Anderlecht om de vervanger van Brian Riemer te worden, tot plots een totale ommekeer volgde. Donderdag maakte paars-wit bekend dat David Hubert officieel wordt aangesteld als hoofdcoach.

Anderlecht zorgde op donderdag voor een enorme verrassing. De club was nog op zoek naar een vervanger voor Brian Riemer en kwam uit bij Ryan Mason.

Hij zou de nieuwe hoofdcoach moeten worden, zo leek. David Hubert werd het al niet, klonk het eerder op de week. Maar alles veranderde plots...

Mason was in België voor gesprekken, die goed leken te lopen. Die waren er ook met Tottenham, waar hij momenteel assistent-coach is. Maar toen kwamen de twijfels opspelen.

Mason is immers een 33-jarige Engelsman die nog niet als hoofdcoach actief is geweest. Anderlecht hielde een raad van bestuur want niet iedereen was overtuigd dat Mason de juiste keuze zou zijn.

Anderlecht kiest dan toch voor David Hubert

Niet veel later werd er op die raad van bestuur besloten om niet voor de Engelsman te gaan, maar wel voor David Hubert. De club maakte donderdagvoormiddag bekend dat de voormalige middenvelder van KRC Genk zal aanblijven als hoofdcoach.

'David Hubert wordt officieel aangesteld als hoofdcoach van RSC Anderlecht. Met David kiest paars-wit voor een jonge, moderne coach uit het eigen huis die het DNA van RSC Anderlecht belichaamt', klinkt het bij de club.

'De voorbije weken voerde de sportieve leiding van de club in alle sereniteit gesprekken met een aantal kandidaat-coaches. Na de laatste wedstrijd tegen Standard Luik werd een grondige evaluatie gemaakt. De conclusie van dat proces is nu duidelijk: RSC Anderlecht trekt voluit de kaart van David Hubert als hoofdcoach van het eerste elftal.'