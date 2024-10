Radja Nainggolan heeft zeer duidelijke mening over uithaal van Kevin De Bruyne bij de Rode Duivels

Kevin De Bruyne verraste enkele weken geleden na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk door met heel wat kritiek op zijn medespelers te komen bij de Rode Duivels. Radja Nainggolan begrijpt hem wel.

Enkele weken geleden ontstond er heel wat heisa nadat Kevin De Bruyne na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk enorm kritisch was voor zijn ploegmaats bij de Rode Duivels. Radja Nainggolan is van mening dat KDB hier niet fout handelde.

"Ik ken Kevin. Hij zal eerst in de kleedkamer zijn gedacht hebben gezegd, waarom zou hij dat dan daarna voor de camera niet mogen doen?", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik zou dat ook gedaan hebben", gaat 'Il Ninja' verder. "Al zei ik in de kleedkamer meestal niet te veel. De bondscoach had het al niet voor mij, dan kan je beter zwijgen."

Nainggolan kwam zelf 30 keer uit voor de Rode Duivels. Uiteindelijk stopte hij als international na incidenten met bondscoach Robert Martinez.

"Vroeger was Kevin ook niet de grote spreker in de kleedkamer, omdat er andere gasten waren die dat deden. Maar ondertussen blijven alleen hij en Romelu over. We zouden net blij moeten zijn dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Die jonge gasten kijken op naar hem, hè", besluit hij.