Opvallend: Union SG doet wel zeer opmerkelijke oproep aan zijn supporters: "Voor de toekomst van uw club"

Het stadionproject van Union Saint-Gilloise is nog steeds erg actueel. Net voor de verkiezingen heeft de club hierover gecommuniceerd.

Net voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft Union gecommuniceerd over het onderwerp van hun dossier voor een nieuw stadion, op de Bemptsite in Vorst. "Het nieuwe stadion was geregeld een onderwerp van debat en verkiezingsthema bij de verschillende Vorstse partijen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober", deelt Union mee op zijn website.

"De club betreurt in dat kader de recente uitspraken door de leiding van Ecolo Vorst, die niet overeenkomen met de inhoud van de gesprekken en onderhandelingen van de afgelopen maanden en jaren."

"Een grondige opwaardering van het Marienstadion werd als optie naar voren geschoven (...). Deze optie is niet haalbaar", vervolgt de mededeling. "Bovendien blijft het Marienstadion beschikken over een geklasseerde gevel en mag ook aan het Dudenpark niet geraakt worden."

De gemeente, het Gewest en de club hadden overeengekomen om samen te werken aan een financiële regeling voor de verwerving van het terrein van de Bemptsite. Union, dat benadrukt dat het streeft naar de bouw van "een van de meest duurzame stadions van Europa", besluit vervolgens de mededeling door een oproep te doen aan de kiezers.

"Union betreurt dus de tegenstrijdige standpunten van Ecolo Vorst aan de onderhandelingstafel tegenover de uitlatingen in verkiezingstijden. Het is nu aan de kiezers om te oordelen wat de oprechte positie van de partij is. Union roept haar talrijke fans uit Vorst dan ook op om zondag een doordachte keuze te maken voor het nieuwe stadion en de toekomst van de club."