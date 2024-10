Vader Courtois mengt zich in de debatten: "Dat verdient Thibaut"

Thibaut Courtois heeft al meer dan een jaar geen wedstrijden meer gespeeld voor de Rode Duivels. En dus is de vraag: komt hij ooit nog terug? De onmin met bondscoach Domenico Tedesco is nog niet achter de rug.

Domenico Tedesco riep Thibaut Courtois uiteindelijk ook niet op voor het EK 2024 in Duitsland. Ook al was de doelman fit - anders speel je ook niet in de finale van de Champions League. De plooien rond de hetze rond de aanvoerdersband een jaar geleden?

Plooien nog niet gladgestreken

Die lijken nog niet helemaal gladgestreken, al zat Courtois wel in de veertigkoppige voorselectie een paar dagen eerder. Ook Thierry Courtois - vader van Thibaut - had al een paar keer een duidelijke mening.

Die had hij nu ook bij de opening van een Belgian Red Court in Bilzen, waar zoonlief Thibaut samen met Julie Biesmans aanwezig was. En zijn mening is zeer duidelijk te noemen.

Nationale ploeg een gemis

"Natuurlijk is de nationale ploeg een gemis. Sinds 2011 ging ik naar zowat elke wedstrijd kijken. Dat mis je wel. De Duivels zijn een stuk van ons leven dat verdwenen is", aldus vader Courtois bij VTM.

"Thibaut heeft veel betekend voor de Rode Duivels - samen met coach Wilmots en een aantal andere spelers was hij de grondlegger van de revival. Hij verdient dan ook een beter afscheid. Als Belg mogen we fier zijn op wat Thibaut gepresteerd heeft."