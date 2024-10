Daan Heymans legt haarfijn uit welk soort vrouwen hem berichtjes stuurt op Instagram

Voetballers zijn een ras apart. In het boek 'In De Kleedkamer' wordt gepeild naar heel wat opvattingen die over het voetbal de ronde doen.

Geen kat die er aan twijfelt dat voetballers gemakkelijker scoren bij vrouwen omdat ze bakken geld verdienen. Een cliché of is er toch wel iets van aan? ‘In de Kleedkamer’ legde dit vraagstuk voor aan Daan Heymans, de middenvelder van Charleroi. “Ik heb die aandacht wel zien evolueren gedurende mijn carrière”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Ik krijg nu bijvoorbeeld meer vrouwelijke aandacht dan toen ik net kwam piepen bij Waasland-Beveren. Ik merk bijvoorbeeld dat ik op Instagram geregeld een berichtje krijg van meisjes die hebben deelgenomen aan een of ander realityprogramma.” In het nachtleven valt het volgens Heymans allemaal mee. Dat merkt hij als hij met de ploegmaten eens een nachtje gaat stappen in Brussel, waar ze niet voortdurend herkend worden. “Tegenwoordig heb ik een vriendin, maar als ik tijdens het uitgaan vroeger dan toch eens aan de praat geraakte met een meisje zei ik altijd dat ik tandarts was. Omdat ik graag wil dat mensen mij leuk vinden om de persoon die ik ben en niet omdat ik toevallig mijn geld verdien als voetballer.” Dat dubbelleven als tandarts leverde af en toe wel grappige situaties. “Zo is het gebeurd dat een vriend van het meisje met wie ik stond te praten plots vragen kwam stellen en onder meer wilde weten of hij zijn tanden niet moest laten bleachen. Moeilijk om je lach in te houden op zo'n moment.” Een ding stemt Heymans alvast blij. “Het leuke is dat ik mijn huidige vriendin al ken van lang voor ik profvoetballer was. Van haar weet ik zeker dat ze niet voor mij is gevallen omdat ik toevallig een relatief bekende kop heb.”