"Of ik me goed in mijn vel voelde in Madrid?" Arthur Vermeeren komt met eerlijk antwoord



Arthur Vermeeren verkaste vorige winter van Royal Antwerp FC naar Atletico Madrid. Daar speelde hij echter bitter weinig mee, waardoor hij opnieuw voor een transfer keek. Arthur Vermeeren wordt dit seizoen door Atletico Madrid verhuurd aan Leipzig. In de huurovereenkomst is wel opgenomen dat hij bij een bepaald aantal wedstrijden voor de Duitse club automatisch overgenomen wordt voor 20 miljoen euro. "Zowel sportief als qua club heb ik een heel goed gevoel bij Leipzig", vertelt Arthur Vermeeren tijdens een gesprek met Het Nieuwsblad. "Pas op, in Madrid voelde ik me ook goed in mijn vel. Maar als je dan niet speelt, is het toch anders." Ook al dacht hij dat vlot meester te kunnen, toch was het niet gemakkelijk. "Zeker als je jong bent en ver weg van je familie en vrienden, en als er – ook vanuit België – veel wordt verwacht, begint dat op den duur frustrerend te worden." Het was dan ook niet simpel om de mentaliteit en de moed erin te houden in Spanje. "Nu krijg ik wél kansen en dat maakt een groot verschil. Ik heb natuurlijk kunnen leren van mijn ervaringen bij Atlético." En dat heeft automatisch ook zijn gevolgen voor de integratie bij Leipzig, maar ook voor het spelniveau van onze landgenoot. "Daardoor kan ik me nu sneller aanpassen, zowel op het veld als in de kleedkamer."



