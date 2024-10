De Fransen verwachten heel wat rivaliteit in het Koning Boudewijnstadion: "Ze zullen natuurlijk niet het Franse volkslied meezingen..."

Frankrijk speelt deze maandag in een bomvolle Koning Boudewijnstadion tegen België. De Fransen verwachten dan ook een vijandige ontvangst.

De duels tussen België en Frankrijk zijn altijd bijzonder. En zelfs als ze wat vaak voorkomen, met al drie wedstrijden in een paar maanden, raakt het publiek niet verveeld: het Koning Boudewijnstadion zal deze maandag tot de nok gevuld zijn voor de 4e wedstrijd van de Nations League.

Wanneer de pers spreekt over een "psychologisch voordeel" na de twee overwinningen, relativeert Didier Deschamps. "Het zullen verschillende wedstrijden zijn. Ik denk niet dat wij een voordeel hebben. Het is niet in dezelfde context, niet dezelfde spelers. We zullen een gemotiveerd België tegenkomen, misschien zelfs wat meer dan normaal deze maandag", zegt de bondscoach van Frankrijk.

Voor Aurélien Tchouaméni zijn wedstrijden tegen België ook altijd speciaal: "Er is altijd een beetje rivaliteit wanneer we België tegenkomen", zegt de middenvelder van Real Madrid. "We kennen de Belgen goed, we praten er samen over... We horen soms ook wel wat opmerkingen in de media."

Deschamps deelt zijn analyse. "Er is rivaliteit, maar geen vijandigheid, denk ik. We komen elkaar heel vaak tegen in competities, minder in vriendschappelijke wedstrijden. Natuurlijk is er rivaliteit omdat we buren zijn, maar geen vijandigheid omdat de spelers elkaar goed kennen", merkt de coach op.

Voor het publiek is het een ander verhaal natuurlijk. "We verwachten niet dat de Belgen de Marseillaise zullen zingen, nee", grapt Didier Deschamps nog.