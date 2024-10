De zaak rond Kylian Mbappé zorgt duidelijk voor opschudding in Frankrijk: "Het gaat te ver..."

Kylian Mbappé werd gezien in een nachtclub terwijl Frankrijk tegen Israël speelde. Dit werd in Frankrijk niet goed ontvangen, maar zowel Didier Deschamps als Aurélien Tchouaméni hebben hun aanvoerder verdedigd.

Kylian Mbappé heeft de laatste maanden niet veel gedaan om zijn publieke imago te verbeteren. Officieel mist de aanvoerder van het Franse nationale team momenteel de wedstrijden van Les Bleus om zijn kalender te verlichten, ook al is hij "fit" bij Real Madrid.

Het werd dus nogal slecht ontvangen dat in plaats van rust te nemen, Mbappé werd gezien in een nachtclub... in Stockholm, terwijl Frankrijk tegen Israël speelde. Didier Deschamps moest - opnieuw - zijn speler verdedigen tijdens een persconferentie deze zondag in het Koning Boudewijnstadion, waar België maandag Frankrijk zal ontvangen.

"Iedereen ziet het zoals hij wil, maar het is niet omdat Kylian daar was dat hij de wedstrijd niet heeft gevolgd. Hij heeft me berichten gestuurd. Ik verdedig hem niet om hem te verdedigen: het is zijn privéleven", vindt Deschamps. "Zelfs als het zijne uiteindelijk niet echt privé is omdat we altijd weten waar hij is."

Als Mbappé naar Zweden is gereisd tijdens de interlandperiode, was dat met toestemming van Real Madrid. "Als hij daar was waar hij was, kwam dat omdat hij geen verplichtingen had bij zijn club", aldus Didier Deschamps. Aurélien Tchouaméni, zijn ploegmaat van bij Real Madrid, was het daarmee eens.

"Ik vind dat er te veel ophef over wordt gemaakt. Elke keer, met Kylian, gaat het wat te ver. We hebben met hem gesproken voor en na de wedstrijd, en de plaats waar hij de wedstrijd heeft gevolgd doet er niet echt toe", vindt de middenvelder van Real Madrid. "Ik geloof dat zijn liefde voor het Franse nationale team niet meer ter discussie staat."