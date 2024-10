Voormalig Jupiler Pro League-coach is eerlijk over zijn periode in België en ex-Rode Duivel die hij aan zijn staf wilde toevoegen

Claudio Caçapa werd vorig seizoen ontslagen terwijl RWDM in grote moeilijkheden verkeerde. De Braziliaan leert uit zijn ervaringen.

Claudio Caçapa verving verrassend Vincent Euvrard in het tussenseizoen nadat RWDM was gepromoveerd naar 1A. In het begin leek het goed te gaan voor de nieuwkomers, maar al snel liep het mis en slaagde Caçapa er niet in de club uit het slop te halen.

In een interview met Sudpresse, voor het eerst sinds zijn ontslag in maart vorig jaar, benadrukte Claudio Caçapa dat het functioneren van RWDM onder eigenaar en voorzitter John Textor grote problemen had.

"Het Textor-model kan niet werken. Het heeft begeleiding nodig van competente mensen. Alleen al met een club is dat nodig, laat staan met drie of vier...", aldus Caçapa.

Caçapa was zelf een "man van Textor", afkomstig van Botafogo en een voormalige speler van Olympique Lyonnais. Maar ook voor hem was de voorbereiding ingewikkeld.

"Als ik vóór de voorbereiding was aangekomen in plaats van erna, ben ik er zeker van dat we niet zouden degraderen," verzekert hij. "En als de spelers die in januari arriveerden ook in juni waren gekomen...".

Om zijn staf te versterken, had Claudio Caçapa ook graag een bekend gezicht meegenomen. "Ik had meer mensen moeten meenemen die ik kende. Ik dacht bijvoorbeeld aan Eric Deflandre als assistent, we hebben er zelfs met Textor over gesproken, maar hij was al aan de slag bij FC Liège".

De Braziliaanse coach, die benadrukt dat hij zijn Belgische ervaring enorm heeft gewaardeerd en zonder aarzelen terug zou komen, wijst er ook op dat er dingen zijn "die hij liever voor zichzelf houdt". Hij zal herinnerd worden als een heer in het Stade Machtens, maar die er nooit in slaagde een zeer gecompliceerde situatie om te buigen.