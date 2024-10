Antwerp-spits Vincent Janssen scoort nu ook naast het veld

Fantastisch nieuws voor Vincent Janssen, de spits van Antwerp FC. De 30-jarige Nederlandse aanvaller en zijn vrouw Talia verwachten hun eerste kindje.

Het koppel maakte dit blijde nieuws bekend via sociale media, met de komst van hun baby gepland in februari 2025. Janssen, die in topvorm verkeert bij Antwerp, beleeft daarmee een bijzonder jaar zowel op als naast het veld.

Vincent Janssen en Talia zijn al langere tijd samen en stapten in 2022 in het huwelijksbootje. Talia, die Mexicaans-Amerikaanse roots heeft, deelde het nieuws van haar zwangerschap enthousiast met hun volgers.

Voor het stel is dit hun eerste kindje, een gebeurtenis waar ze beiden vol verwachting naar uitkijken. De gezinsuitbreiding komt op een spannend moment in Janssens carrière.

Sinds zijn overstap naar Antwerp heeft hij zich stevig gevestigd als een van de belangrijke spelers van de club, en zijn prestaties op het veld blijven indruk maken. De aanvaller zal binnenkort een nieuwe balans moeten vinden tussen zijn rol als topspeler en aanstaand vader.