Johan Boskamp wil het niet meer doen na zelfmoord kleinzoon: "Ze vragen het, maar..."

Eind 2022 pleegde de kleinzoon van Johan Boskamp zelfmoord. Dat laat nog steeds een ongelofelijke indruk na bij de Nederlandse voetbalanalist.

De wereld stond even stil voor Johan Boskamp, toen zijn 19-jarige kleinzoon zelfmoord pleegde in november 2022. De analist had rond die periode ook last van hartklachten.

“Ik heb op een dag tegen mijn dokter gezegd: ‘Laten we er maar mee stoppen, ik hoef niet meer.’ ‘Nee, dat moet je niet doen Jan’, was zijn antwoord. ‘We gaan er alles aan doen om je er weer bovenop te krijgen.’”, klinkt het in Privé.

Boskamp wilde niet leven als een kasplantje. De dokter verzekerde dat dit niet zou gebeuren. “Maar ik heb de afspraak, dat mocht ik in een situatie komen waardoor ik niet meer zelf kan functioneren, ik euthanasie wil.”

Het overlijden van zijn kleinzoon Dennis heeft alles veranderd. “Toen mijn zoon die bewuste woensdagavond van Dennis’ zelfdoding belde, zonk de grond onder mijn voeten weg. Je hoort weleens dat verdriet slijt, maar dat is niet zo. Voortdurend denk ik eraan.”

Boskamp maakte tot dan elk jaar een reis met zijn zonen en kleinzonen, maar dat wil en kan hij nu niet meer. “Ze vragen het wel weer aan opa, maar ik weet het niet. Het zal nooit meer worden zoals voor het overlijden van Dennis. Ik zal er altijd één missen. Dat zit diep, heel diep.”