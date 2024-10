Rode Duivel neemt de schuld op zich: "Dat was dom van mij, dat had ik nooit mogen doen"

Frankrijk kwam op voorsprong nadat Wout Faes in de eerste helft een penalty door hands te maken terwijl hij op de grond lag. De centrale verdediger gaf na de wedstrijd meteen toe dat het een domme fout was.

“Ik blokte de speler eerst nog af, maar toen zag ik hem verdergaan. Ik lag al op de grond en maakte de fout door met mijn elleboog naar de bal te gaan. Die goal neem ik op mij", gaf Faes eerlijk toe. "Ik had het niet mogen doen." De toegekende penalty werd door Kolo Muani benut, waardoor Frankrijk op voorsprong kwam.

Na de nederlaag was Faes zichtbaar teleurgesteld. "Héél ontgoocheld", gaf hij aan. Terecht, want België speelde een heel goeie match tegen toch wel een enorm sterke ploeg. “De Fransen hebben veel kwaliteiten en kunnen uit het niets scoren, dat hebben ze weer laten zien. Maar wij hadden ook onze kansen, en er zat drive in ons spel", vertelde hij.

Tielemans had de Duivels op voorsprong kunnen zetten, maar miste zijn penalty. "Het is zuur dat we onze penalty niet binnentrapten, want dan waren wij op voorsprong gekomen", zei Faes. Het was trouwens niet de enige kans, want ook Openda had er een drietal.

Het verschil met het wedstrijdbegin tegen Italië was wel enorm. "Elke wedstrijd is anders", reageerde hij. "Waarom we dit niet tegen Italië konden brengen? We hadden nu weer een andere aanpak, waarbij we niet altijd vol man op man speelden, want dat hou je niet vol. Het werkte goed, maar jammer genoeg gingen we opnieuw ten onder."

Frankrijk heeft het talent en de ervaring. "De efficiëntie in beide boxen ontbrak inderdaad wat", knikte Faes. "Wij maken foutjes en die worden afgestraft, terwijl wijzelf onze kansen niet konden verzilveren. Dat is iets waar we aan moeten werken."