Rode Duivels reageren op publiek dat "Tedesco buiten" roept: "Dat is oneerlijk"

Ondanks een goeie prestatie tegen Frankrijk - met toch wel weer verlies als resultaat - kwam een deel van het Belgische publiek in opstand tegen de bondscoach. De onvrede dateerde natuurlijk niet van vandaag, maar het moment was ongelukkig. Dat vonden ook de spelers.

Tedesco zijn keuzes konden moeilijk bekritiseerd worden. Alles werkte eigenlijk, behalve de afwerking. Toch klonk het duidelijk door het stadion: "Tedesco démission" - "Tedesco buiten". Youri Tielemans kon het daar niet mee eens zijn.

"Ze baseren zich duidelijk op de resultaten, maar dat vind ik niet terecht", aldus de kapitein van de Duivels. "Ze hebben vandaag ook de match gezien. Dan vind ik het oneerlijk om nu zoiets te roepen. Hij heeft goed werk geleverd."

"De spelers moeten in eigen boezem kijken, want er waren twee goeie plannen tegen Italië en Frankrijk. Wij hebben het tegen Italië gewoon niet goed uitgevoerd."

Een mening die ook gedeeld werd door Wout Faes. "Hebben ze dat geroepen? Ik heb het zelfs niet gehoord. Ok, iedereen mag zijn mening hebben, maar het is makkelijk om het nu op één iemand af te schuiven. Je ziet dat er goed gewerkt wordt."

"Als je tegen Frankrijk zo'n match kan spelen, dan mag je toch tevreden zijn, ook al win je niet? De resultaten zijn er niet, maar het werk is nog niet af. De bondscoach is heel duidelijk in wat hij wil. Tegen Italië voerden we dat niet uit en dat is ook besproken achteraf. We zijn met onze neus op de feiten gedrukt. We hadden vandaag een ander plan en dat werkte wel."