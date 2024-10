Serieuze opsteker voor KRC Genk met oog op Limburgse derby tegen STVV

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk neemt het zondagnamiddag op tegen STVV. De Cegeka Arena is nu al uitverkocht voor de Limburgse derby.

KRC Genk ging de interlandbreak in met een 2-1 nederlaag tegen KV Kortrijk. De Limburgers staan nog steeds alleen op de eerste plaats in de JPL.

Dit weekend hervat de competitie, meteen met een geweldig affiche voor Genk want de buren van STVV komen over de vloer. Op maandag kon de club al met goed nieuws komen.

Want aan sfeer zal het niet ontbreken... De Cegeka Arena is namelijk al helemaal uitverkocht, laat Genk weten via zijn officiële kanalen.

Enkel in het bezoekersvak zouden er nog plaatsen beschikbaar zijn. Zo zal er heel wat volk spektakel verwachten op zondag. Afgelopen seizoen kwam Genk 0-3 achter voor de rust na een demonstratie van Abou Koita.

Na de rust maakte de thuisploeg nog wel 3-3 gelijk. Het blijft dus nog afwachten of er ook deze week zo veel sensatie in de Cegeka Arena zal zijn...