Waarom Tristan Degreef een belangrijke rol speelde in de beslissing om met David Hubert door te gaan bij Anderlecht

Vorige week werd David Hubert bevestigd als hoofdcoach van Anderlecht. Daar ging wel heel wat polemiek aan vooraf. Uiteindelijk was het Wouter Vandenhaute, die Hubert ook al als interim had voorgedragen, die de knoop doorhakte. En daar speelde Tristan Degreef een rol in.

Terwijl Wouter Vandenhaute en Jesper Fredberg gesprekken voerden met meerdere potentiële kandidaten, zoals Ryan Mason en Raphael Wicky, maakte Hubert indruk op het bestuur en de fans met zijn verfrissende aanpak. Er werd aanvallender gespeeld en de resultaten volgden ook. De fans wisten er zich wel in te vinden.

Terwijl die zoektocht volop bezig was, moest Anderlecht naar Dender. Ondanks het gelijkspel kwam Vandenhaute nog meer onder de indruk van de 36-jarige coach. Hubert had er in een week voor gezorgd dat er meer volk in de zestien kwam en er meer kansen kwamen.

Degreef had al vroeger zijn kans moeten krijgen

Maar wat vooral een goeie zet was van Hubert: hij gaf Tristan Degreef zijn kans. De 19-jarige aanvallende middenvelder had die volgens velen binnen Anderlecht al eerder verdiend, maar Brian Riemer hield vast aan de vertrouwde namen.

Als ze voor één ding gevoelig zijn in Neerpede is het dat grote talenten kansen moeten krijgen. En Degreef staat te boek als zo'n talent. Technisch zeker bovengemiddeld en met het lef van de besten die uit de jeugdopleiding gekomen zijn. Dat hij voor Anders Dreyer op de bank bleef zitten, werd met argusogen bekeken.

Terwijl er onderhandeld werd door Jesper Fredberg met Wicky en Mason begon Wouter Vandenhaute te twijfelen. De voorzitter wist wat een stortvloed aan kritiek er zou komen als een vrij onbekende naam weer in hetzelfde stramien zou vervallen. Dat Hubert intussen rustig zijn werk voortzette en zijn strategie implementeerde, ging niet onopgemerkt voorbij.

Onverwachte resultaten

Een overwinning tegen Real Sociedad (1-2), waar niemand op had gerekend, gaf Hubert nog meer krediet. Zijn spelers leken nieuw vertrouwen te hebben gevonden, en opnieuw speelde het jonge talent Degreef een cruciale rol in de prestatie. Deze overwinning overtuigde Vandenhaute dat Hubert meer was dan alleen een tijdelijke oplossing.

Het hoogtepunt was ongetwijfeld de klassieker tegen Standard, waarin Anderlecht, ondanks vermoeidheid en druk, met 3-0 overtuigend zegevierde. Na de wedstrijd sprak Hubert voor het eerst eerlijk over zijn ambities: hij wilde aanblijven als hoofdtrainer. Hoewel hij het niet expliciet formuleerde, was het duidelijk dat hij niet tevreden zou zijn met een terugkeer naar de functie van assistent.

De spanning bereikte een hoogtepunt toen de naam van Ryan Mason uitlekte op sociale media, maar de supporters maakten hun voorkeur duidelijk: zij wilden Hubert. Vandenhaute besloot Hubert verder te testen, vooral op zijn mentale weerbaarheid. Na diepgaande gesprekken was de voorzitter overtuigd van Hubert’s vastberadenheid en kalmte, zelfs in moeilijke situaties. Uiteindelijk gaf dit de doorslag.