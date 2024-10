Zo scoorden (ex-)voetballers op de voorbije gemeenteraadsverkiezingen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Heel wat voetballers en ex-voetballers waren kandidaat tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. Maar wie raakte er precies allemaal verkozen?

Op de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen zondag staan ook heel wat sporters. Onder hen ook voetballers, maar vooral ex-voetballers.

Nikola Storm is als actieve voetballer uit de Jupiler Pro League verkozen. De speler van KV Mechelen zal zetelen in de gemeenteraad van Maldegem. Hij haalde 327 voorkeurstemmen.

Maar ook ex-voetballers nemen deel aan de verkiezingen. Zo kwam Piet den Boer op in Mechelen, op de lijst van Bart Somers en Kristof Calvo. De spits scoort duidelijk nog, want ook hij is verkozen.

Ex-doelman Silvio Proto is dan weer verkozen in Eigenbrakel. Hij haalde 1.453 voorkeurstemmen op de Liste du Bourgmestre. Die partij won de verkiezingen.

Ook Walter Baseggio blijft gemeenteraadslid, maar dan in Tubeke. Sinds 2019 was hij al Schepen van Sport. Hij kreeg 623 stemmen achter zijn naam.

Jan Moons, ex-doelman, speelt zijn sjerp van burgemeester kwijt in Heist-op-den-Berg, maar blijft wel gemeenteraadslid. Hij haalde 1.609 voorkeurstemmen.

Luigi Pieroni (in Neupré), ex-bestuurslid Michael Verschueren van Anderlecht (in Dilbeek) en Gunter Van Handenhoven (in Londerzeel) raakten niet verkozen.